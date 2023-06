L’indiscrezione: Lazio, l’intrigo Pellegrini. Parisi in attesa. E c’è un terzo nome

La Lazio cercherà di confermare Luca Pellegrini, in modo da trasformare il prestito con diritto di riscatto in un obbligo con pagamento dilazionato. Ma bisogna lavorarci, ottenere uno sconto sul riscatto (magari non più di 10 milioni), in modo da accontentare il ragazzo che a gennaio ha voluto lasciare a ogni costo l’Eintracht per andare nella squadra del suo cuore. Poi ci sarebbe da discutere sull’ingaggio che dal prossimo giugno sarà di oltre 3 milioni. E questo lo diciamo andando ben oltre eventuali altre operazioni tra i due club. E se non ci fossero le condizioni? Pellegrini potrebbe tornare sempre alla Juve, ma con Allegri al timone bisognerebbe valutare. Occhio al nome di Fabiano Parisi, in uscita da Empoli, che la Lazio segue da oltre un anno e che potrebbe tornare di moda. Ma potrebbe esserci un terzo nome, parliamo di Emerson Palmieri, un esterno sinistro che ha già lavorato con Sarri e che l’allenatore apprezza non poco. Certo, Emerson Palmeri si è trasferito appena la scorsa estate al West Ham, ha un contratto lungo fino al 2026, adesso aspetta di giocare la finale di Conference League contro la Fiorentina. Non escludiamo che il suo nome possa tornare di moda se ci fossero i margini per avviare una trattativa.

Foto: Instagram Pellegrini