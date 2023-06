L’indiscrezione: Parisi, la Juve ha sondato. L’intreccio con Pellegrini (e non solo)

La Juve ha fatto un sondaggio vero per Fabiano Parisi che uscirà sicuramente dall’Empoli. Per la Juve potrebbe essere un’opportunità in caso di cessione di uno tra Iling-Junior e Kostic. La valutazione è sotto i 15 milioni, l’Empoli vuole dare a Parisi l’opportunità di uno scatto in carriera, quindi non giocherà al rialzo. Parisi piace da sempre alla Lazio, la stessa Lazio che vuole dare continuità a Luca Pellegrini dopo aver apprezzato la sua decisione di accettare a gennaio il trasferimento nella sua squadra del cuore senza avere certezze di giocare. Per Parisi anche un sondaggio del Torino, il suo mercato entrerà presto nel vivo.

Foto: Twitter Empoli