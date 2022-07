Paredes-Juve: la sorpresa di due mesi fa, il sì ribadito il 4 luglio e il gradimento di Allegri

Leandro Paredes e la Juve: molto più di un’idea. La sorpresa che vi avevamo raccontato in esclusiva il 16 maggio, quando Leonardo era ancora in sella al Paris Saint–Germain e vi avevamo parlato di un possibile scambio con Kean. Quell’idea-scambio resiste ancora, almeno nella testa della Juve, ma si possono trovare altre soluzioni. Kean in ogni caso vuole cambiare aria, non ha un grande feeling con Allegri. E la Juve deve prima provvedere ad alcuni esuberi, per esempio rescindendo il contratto di Ramsey (lavori in corso) e trovando una sistemazione ad almeno uno tra Rabiot e Arthur. Lo scorso 4 luglio vi abbiamo raccontato come Paredes abbia detto sì alla Juve, adesso bisogna trattare con il PSG ed esaudire la volontà del centrocampista argentino che raggiungerebbe volentieri a Torino il suo amico ed ex compagno (fino a qualche mese fa) Di Maria.

Foto: Twitter Psg