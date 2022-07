Il retroscena: Paredes ha detto sì alla Juve, ma ora serve pazienza

Leandro Paredes può essere un altro colpo per il centrocampo della Juve. Ci sono stati altri contatti e il centrocampista (che non rientra più nei piani del Paris Saint–Germain) ha dato la sua totale disponibilità. Alla Juve il profilo piace parecchio, si tratta di un vecchio pallino, Leandro tornerebbe in Italia anche per seguire il suo amico Di Maria, prossimamente protagonista sugli schermi bianconeri. Vedremo se attraverso uno scambio oppure no (Kean era più di un’idea). In ogni caso Paredes deve avere pazienza, le priorità della Juve ora sono Zaniolo e de Ligt.

Foto: Twitter Psg