La giornata del Milan: Bakayoko, Adli, Faivre e l’esterno offensivo. La situazione

La giornata del Milan è stata molto intensa, il club vuole chiudere almeno un altro paio di colpi per completare l’organico a disposizione di Stefano Pioli dopo l’ufficialità arrivata in giornata dell’attaccante Pietro Pellegri. Per quanto riguarda Tiémoué Bakayoko è soltanto una questione di tempo, di poche ore per poterlo abbracciare: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra non troppo distante dai 10 milioni, come vorrebbe il club rossonero.

Continuano i contatti per Yacine Adli del Bordeaux, il Milan vorrebbe spendere qualcosina in meno rispetto alle richieste del club transalpino (10 milioni).

Dalla Francia nel pomeriggio è emerso il nome di Romain Faivre del Brest, la fonte è attendibile ed è un profilo da tenere d’occhio nei prossimi giorni, come confermato dall’indizio social lanciato dal ragazzo su Instagram.

Per quanto riguarda l’esterno offensivo Jesus Corona piace molto, ma non è una situazione semplice e bisogna trattare con il Porto. Junior Messias è in lista di gradimento dall’11 giugno, negli ultimi giorni di mercato (già da giovedì), potrebbero nascere situazioni a sorpresa per il Milan.

Foto: Twitter Milan