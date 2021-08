Dalla Francia: il Milan studia Faivre per il centrocampo

Dalla Francia arriva un nuovo nome inerente il centrocampo del Milan. Infatti, come riportato da Santi Aouna di Footmercato, il Milan starebbe studiando le opportunità per arrivare a Romain Faivre, centrocampista francese in forza al Brest.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro a Casa Milan con gli agenti del giocatore sul quale però c’è concorrenza, in particolare quella del Borussia Monchengladbach.

Classe 1998, Faivre è al Brest dal 2020, disputando due campionati di altissimo livello, segnando anche 6 gol. Era stato prelevato dal Monaco. E’ stato un perno della Francia Under 21.

Faivre è un centrocampista centrale con predisposizione offensiva, dotato di una buona vena realizzativa e buon tiro da fuori. Un elemento di valore con ampi margini di crescita.

🚨Info : Romain Faivre 🇫🇷 est une option étudiée par le #Milan en cette fin de mercato. – Une rencontre a eu lieu à #Milan avec l’un de ses représentants.https://t.co/93BdJhP1np — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2021

Foto: Twitter Brest