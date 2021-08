Faivre, dalle voci francesi che lo accostano al Milan all’indizio social

Dalla Francia nel pomeriggio è stato fatto un nuovo nome per il centrocampo del Milan. Santi Aouna di Footmercato ha raccontato che il Milan starebbe studiando le opportunità per arrivare a Romain Faivre, centrocampista francese in forza al Brest.

Si è parlato anche di un possibile incontro delle ultime ore a Casa Milan con gli agenti del giocatore, in ogni caso sul giocatore c’è concorrenza, in particolare quella del Borussia Monchengladbach.