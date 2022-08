Kostic-Juve: la prima volta il 21 maggio. Il barbiere e la resistenza

Filip Kostic alla Juve. Una storia partita a sorpresa lo scorso 21 maggio quando mai l’esterno serbo era stato accostato alla Juve. Una storia che abbiamo riaperto, anche quella volta a sorpresa, domenica 31 luglio. Quando Kostic era stato accostato all’Inter, ma l’Inter in realtà non c’era, la Juve sì. Un po’ per volta il club bianconero ha deciso di considerare Kostic una priorità, eppure alla Juve era stato accostati nomi (per esempio Berardi) mai davvero considerati. Ci si era dimenticati di Kostic, quasi 80 giorni così. Eppure era stato mandato con certezza al West Ham, quando non c’erano tutte queste certezze. Anzi. Abbiamo aggiunto, giovedì scorso, che Kostic aveva raggiunto un accordo totale con la Juve. E ieri sera che avrebbe chiesto di non partecipare alla finale di Supercoppa europea, domani a Helsinki contro il Real Madrid. È andata esattamente così, Alessandro Lucci ha lavorato per arrivare alla soluzione: la cifra da 15 milioni e dintorni, bonus compresi, avrebbe fatto la differenza. E il famoso barbiere di Kostic che, prima di metà giugno, aveva quasi previsto il trasferimento di Filip alla Juve aveva ragione da vendere. Ah, i barbieri…

Foto: Instagram Kostic