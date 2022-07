Il retroscena: Kostic riproposto a Juve (che ci pensa) e Inter (più fredda). Il West Ham…

Filip Kostic ha un’intesa con il West Ham, non ha ancora firmato, può darsi che lo faccia entro mercoledì. Tutto questo perché nelle ultime ore l’esterno in scadenza con l’Eintracht è stato riproposto a Juve e Inter. La Juve ci penserà ancora, l’Inter oggi è più fredda. In ogni caso non trascorreranno poi di 48-72, in caso di risposte italiane negative, Kostic firmerà per il West Ham.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte