Il retroscena: Kostic chiederà di essere liberato per la Juve. E sulle cifre…

Filip Kostic è una storia così scandita che bisogna soltanto aspettare l’esito finale, ovvero il trasferimento alla Juve. Si tratta soltanto di capire quando, perché sul fatto che indossi il bianconera non ci sono dubbi. Il nome a sorpresa di metà maggio è diventato realtà, è stati accostato anche all’Inter fino a pochi giorni fa, in realtà c’era solo la Juve. Kostic chiederà all’Eintracht Francoforte di essere esentato dalla pure importante trasferta che porterà mercoledì il suo attuale club – ancora per poco – a sfidare il Real per la Supercoppa Europa. Lui non intende correre il rischio di infortunarsi, sarebbe disponibile anche ad aspettare giovedì, ma vorrebbe prima. E sulla cifra va limata solo qualcosa tra parte fissa e parte variabile, siamo tra i 14 e i 16 milioni.

Foto: Twitter Eintracht