Juric: “Ilic un regalo del presidente? Lo farebbe a se stesso. A Verona ci sono giocatori bravi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Ivan Juric, ha parlato anche di mercato dopo il successo per 1-0 in casa della Fiorentina: “Bilancio di questo avvio di stagione? Visto il mercato che abbiamo fatto, avevo un po’ paura, in certe situazione non abbiamo fatto bene. I ragazzi invece hanno fatto benissimo, i ragazzi hanno lavorato alla grande ed hanno fatto un grande girone di andata. Sono molto soddisfatto. Il gruppo è fantastico, sono davvero orgoglioso dei ragazzi”. E su Ilic: “Farebbe un regalo a se stesso!. A Verona ci sono tanti giocatori bravi e si vede. Ilic è un giocatore del Verona e questa cosa va rispettata”. Ricordiamo che Ilic è una priorità dei granata, una sorpresa dello scorso luglio. Ma non è il solo oggetto di interesse scaligero in casa Torino, infatti, il club granata starebbe osservando anche Hien.

foto: Twitter Torino