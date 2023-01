L’indiscrezione: Ilic-Torino dalla sorpresa di luglio al (quasi) via libera del Verona

Ivan Ilic ha giocato da titolare contro il Lecce, ma la sua avventura a Verona è quadi ai titoli di coda. Lui ha scelto il Torino, assolutamente ricambiato da Ivan Juric che già la scorsa estate lo aveva messo (a sorpresa) in cima alla lista a prescindere dalla manovra in corso per il ritorno di Praet. Il Verona ha sempre dato una valutazione non inferiore ai 18 milioni, nella trattativa c’è anche Hien che i gialloblù vorrebbero tenere fino a luglio, quindi la cifra sale. La priorità del Toro intanto è Ilic, una sorpresa di luglio perché in ogni mercato c’è sempre una rincorsa dalla sessione precedente.

Foto: Instagram Ilic