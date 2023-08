Isaksen va in tribuna: la Lazio è pronta ad abbracciarlo

Si accende il mercato della Lazio. Dopo Castellanos, i biancocelesti si preparano ad accogliere Kamada-Isaksen. Il centrocampista giapponese svolgerà domani le visite mediche di rito. Per l’attaccante danese, invece, bisognerà attendere qualche ore in più. Come già raccontato, ci sono gli accordi sia con il Midtjylland (12 milioni bonus compresi) che con l’esterno (pluriennale da 1,4-1,5 a stagione più bonus), bisogna solo aspettare che rientri (domani) dall’impegno in Lussemburgo con la sua ormai ex squadra. E proprio dai preliminari di Conference League contro il Niedercorn arriva un altro importante indizio: Isaksen non solo non parte dal primo minuto, ma non è nemmeno in panchina per la sfida di questa sera. La Lazio è sempre più vicina ad accogliere la nuova ala.

Foto: Twitter Isaksen