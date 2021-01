Inzaghi: “Siamo sulla strada giusta, nessuno avrebbe scommesso su di noi”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato così l’amaro pareggio contro il Torino, ottenuto nei minuti finali grazie al gol di Zaza:

Mister, che beffa…

“Quando sei rammaricato per aver pareggiato al 94′ contro gente del calibro di Zaza e Belotti vuol dire che sei sulla strada giusta. E’ una coppia d’attacco straordinaria, che indossa la maglia della Nazionale e che può mettere in difficoltà chiunque. Non si può prendere un gol in contropiede, a 24 punti avremmo potuto sognare qualcosa di importantissimo. Ora ci rimboccheremo le maniche, ma sono molto felice perchè, in emergenza, abbiamo tenuto testa ad un avversario che non può essere considerato un concorrente per la salvezza visto i valori che ha”.

Classifica ottima…

“Finire il girone d’andata a 24 punti avrebbe avvicinato il Benevento ad un grande sogno, un qualcosa su cui nessuno avrebbe scommesso. Ma siamo sulla buona strada”.

Cosa si aspetta dal mercato?

“Preferisco fare i complimenti a Lapadula: ha conquistato un rigore, ha fatto gol e si è battuto alla grande. E’ rientrato Viola, qualche altro calciatore lo stiamo recuperando. Oggi elogio chi ho a disposizione, di mercato parleremo con la società e la dirigenza”.