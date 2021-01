Zaza, altro che mercato: una doppietta a Benevento per tenersi stretto il Toro

Simone Zaza è stato accostato a destra e a manca nell’ultima settimana. Come se fosse lui il problema del Toro, come se le situazioni da risolvere non fossero altre. Premesso che Zaza non avrebbe lasciato e mai lascerebbe il Toro in prestito, la doppietta in casa del Benevento che ha consentito ai granata di conquistare il primo punto della gestione Nicola, è l’ulteriore conferma che Simone voglia tenersi stretto il Toro. E la sua stagione ripartirà magari dalla doppietta al “Vigorito”.

Foto: Twitter Torino