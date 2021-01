Il Benevento viene raggiunto dalla doppietta di Zaza, finisce 2-2 al Vigorito

Finisce con un rocambolesco 2-2 l’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Benevento e Torino.

Al Vigorito apre le marcature Glik ma la rete del difensore centrale giallorosso viene annullata per un fallo di mano, ci pensa Viola su rigore a dare il vantaggio ai sanniti e si va al riposo sull’1-0.

A inizio ripresa nel giro di due minuti Lapadula segna il 2-0 e Zaza accorcia le distanze, al 64′ viene annullata la sua doppietta personale per un fallo di mano di Belotti nell’azione. Pareggio e doppietta per Zaza che alla fine arriva al 93′ con un grande guizzo in area di rigore. Buoni segnali nella prima di Nicola sulla panchina granata, un’altra serata a corrente alternata per la squadra di Inzaghi.

Foto: Twitter Torino