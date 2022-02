Frattesi: “Meglio titolare al Sassuolo che riserva in una grande: qui un piccolo top club”

Nella giornata di oggi Sportweek ha pubblicato una lunga intervista a Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, punte di diamante del Sassuolo e obiettivi di mercato dell’Inter. Se l’attaccante ha dato il suo assenso al trasferimento in nerazzurro, in attesa dell’intesa fra i club, anche il centrocampista è un profilo che piace ai meneghini, come vi raccontiamo da tempo.

Nell’intervista, Frattesi ha parlato del rapporto con il compagno di squadra: “Quando gli fanno un’entrata brutta, a Scamacca scatta l’ignoranza. Dovrebbe succedergli più spesso. Fuori dal campo, a meno che non gli fai un torto grosso, è veramente tranquillo. Alla base di tutto c’è il rispetto reciproco, con Gianluca non ho mai litigato. Adesso condividiamo pure lo stesso appartamento qui a Sassuolo. In campo gli ruberei il tiro, fuori la tranquillità con cui affronta le situazioni”.

Frattesi risponde alla domanda rispetto a cosa preferirebbe fra la maglia da titolare nel Sassuolo o la panchina in una grande: “La maglia da titolare. Ma poi qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni porta la squadra ad andare a vincere in casa delle grandi: lo abbiamo fatto con Juve, Milan e Inter”.

Sullo scudetto: “Vince l’Inter”.

Foto: Instagram Frattesi