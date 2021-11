Il retroscena: l’Inter per ora è fredda su Kostic (e Perisic…). Molto apprezzato Frattesi (per luglio)

Filip Kostic è tornato a essere grande protagonista con l’Eintracht Francoforte, a segno nell’ultima partita e alle spalle tutte le incomprensioni estive dopo il mancato trasferimento alla Lazio.

Kostic ha un contratto fino al 2023, la Lazio continua a pensarci, negli ultimi giorni l’esterno serbo è stato accostato all’Inter. Ma in base alle nostre ricostruzioni l’Inter, dopo aver memorizzato la proposta, è abbastanza fredda: pur apprezzando le qualità tecniche di Kostic, ritene che non sia l’ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Le cose possono cambiare, ma per il momento non ci sono margini di manovra.

E comunque Kostic spera sempre di approdare in Serie A, un campionato che apprezza non poco. A proposito di esterni sinistro qualcosa si potrebbe ancora fare su Perisic in scadenza: al croato piacerebbe tornare in Bundesliga, ma le ultime sontuose prestazioni meriterebbero una riflessione.

Restando in casa Inter, un profilo che piace molto per il futuro è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, che sta facendo benissimo con il Sassuolo. Intelligenza tattica, senso del gol, inserimenti: un profilo giovane, italiano, che l’Inter continuerà a seguire per la prossima estate.

