Esclusiva: Scamacca intoccabile a gennaio. L’Inter terra promessa per luglio

Gianluca Scamacca e l’Inter: una pista già chiara lo scorso agosto quando in due occasioni vi anticipammo l’irruzione nerazzurra e la volontà di seguirlo per la stagione successiva (la prossima). Stiamo andando avanti a fari spenti, ma in modo deciso e convinto. Premessa: non ci sono margini, come più volte raccontato, che Scamacca lasci il Sassuolo a gennaio. Premessa bis: la Juve non si è mai avvicinata negli ultimi mesi, quando ha chiesto un incontro evidentemente stava cominciando a pensare a Vlahovic. E in quell’occasione (retroscena) fu comunicato ai dirigenti bianconeri che l’Inter aveva già una corsia preferenziale.

Si sta lavorando in modo concreto, la valutazione oggi è sui 40 milioni, ma può essere inserita una contropartita tecnica (Pinamonti). I rapporti tra Carnevali e Marotta sono fraterni, ma quando si parla di lavoro non ci sono sconti. E non si faranno sconti, sapendo che in qualche modo verrà trovata la quadratura. L’operazione potrebbe diventare doppia e comprendere Frattesi (come vi raccontiamo da ottobre e ribadito a dicembre), ma questo è un altro discorso.

Tornando a Scamacca, ci sono state altre tre manifestazioni di interesse: in Italia quella del Milan, che lo apprezza da sempre, e che deve trovare un attaccante per ringiovanire il reparto offensivo. Scamacca al Milan sarebbe titolare fisso, all’Inter ci sarebbe Dzeko a dargli strada facendo quasi da testimone, ma l’Inter resta la soluzione che ha portato ad affiggere il cartello “lavori in corso” già da 4 mesi. All’estero Scamacca piace molto al Borussia Dortmund come erede di Haaland, ci sarebbe l’Eintracht da sempre stregato ma senza chance. Perché il futuro di Scamacca si chiama Inter: non a gennaio, ripetiamo, ma la prossima estate.

