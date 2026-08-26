L’indiscrezione: l’Avellino torna su Gabriele Artistico. Padova e Verona…

26/08/2026 | 11:37:37

Il grave infortunio a Fila ha abbastanza complicato i piani dell’Avellino che ha preso un esterno offensivo (Di Paolo dal Cagliari, come svelato nella notte) e che adesso ha bisogno di un centravanti di spessore. Nelle ultime ore il club irpino è tornato su un vecchio obiettivo, forse quello prioritario. Stiamo parlando di Gabriele Artistico che l’Avellino – come svelato – aveva già cercato tra maggio e giugno. Adesso c’è il desiderio di rilanciare, considerato che con la Lazio non avrà molto spazio, con la consapevolezza che la concorrenza non manca. Ma intanto l’Avellino si è già mosso e ci proverà. Il Padova è alla finestra, aveva offerto oltre 500 mila euro di ingaggio a stagione ricevendo il no dell’attaccante. Anche il Verona ci aveva provato.

Foto: Sito Spezia