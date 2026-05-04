L’indiscrezione: Avellino, piacciono Pecorino e Artistico per l’attacco. E su Ballardini…

04/05/2026 | 22:05:17

L’Avellino spera ancora di centrare i playoff, sarà decisiva l’ultima giornata di Serie B in programma venerdì prossimo. Ma nel frattempo sta pensando al futuro, primo passaggio sarà al conferma di Davide Ballardini. Ci sono buone possibilità che l’allenatore resti e rinnovi, ma servirà un confronto. L’Avellino ritiene di avere un organico competitivo e che può diventare più forte con qualche innesto. Soprattutto in attacco considerato che Tutino tornerà alla Samp per fine prestito, mentre il Brescia dovrà decidere se riscattare Crespi. L’Avellino apprezza due profili, quelli di Emanuele Pecorino e Gabriele Artistico: entrambi potrebbero tornare alla base (i cartellini sono di proprietà rispettivamente di Juventus e Lazio) dopo aver completato l’esperienza con Suditrol e Spezia, anche se per Pecorino esiste una possibilità di riscatto. All’Avellino piacciono entrambi, ma si tratta di tracce tutte da sviluppare.

Foto: foto Instagram Artistico