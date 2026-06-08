Esclusiva: Artistico, l’Avellino insiste. Contatti diretti con la Lazio

08/06/2026 | 23:55:50

Conferme su un attaccante che avevamo già accostato all’Avellino. Stiamo parlando di Gabriele Artistico, rientrato alla Lazio dopo la bella parentesi (per lui, non per il club) con lo Spezia. Nelle ultime ore l’Avellino ha alzato il pressing, Artistico è considerato una prima scelta (piace anche Pecorino) e i rapporti con la Lazio visto alcune precedenti operazioni di mercato (Milani, Crespi) possono fare la differenza.

Foto: Instagram Artistico