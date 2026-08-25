Esclusiva: Avellino, blitz notturno e accordo totale per Di Paolo

25/08/2026 | 02:16:51

L’Avellino chiude un’operazione con il Cagliari dopo un blitz notturno. È fatta per Sebastiano Di Paolo, esterno offensivo mancino classe 2006, operazione in prestito con diritto di riscatto. Di Paolo era stato prelevato dal Cagliari a fine gennaio scorso, poi il club aveva deciso di lasciarlo a Siracusa fino alla conclusione della stagione. Nelle ultime settimane erano arrivate diverse richieste dalla B, ma l’Avellino ha bruciato la concorrenza con un vertice a tarda ora che ha portato alla fumata bianca. Ora mancano soltanto i passaggi formali burocratici.