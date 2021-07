Il ringraziamento via social del Bologna per Poli. Il video

Andra Poli e il Bologna si separano. Come vi avevamo anticipato e poi confermato, l’ormai ex rossoblu è volato in Turchia, dove vestirà la maglia dell’Antalyaspor. Il centrocampista, arrivato nel capoluogo emiliano nel 2017 dal Milan, ha disputato in totale con il Bologna, 114 gare, realizzando 10 gol e 2 assist.

Questo il video di ringraziamento del club bolognese:

Foto: Twitter Bologna