Indiscrezione: Poli lascia il ritiro del Bologna, il futuro è in Turchia

Andrea Poli lascia il ritiro del Bologna a Pinzolo a causa di una sua imminente cessione. Nelle ultime settimane sono arrivate un paio di proposte per il centrocampista classe ’89, alcune dalla Turchia. In pole per assicurarsi il giocatore, c’è l’Antalyaspor. Poli lascia il Bologna dopo 4 anni e 114 presenze. Il suo futuro sarà altrove.

Foto: Instagram giocatore