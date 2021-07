Ora è ufficiale: Poli passa all’Antalyaspor

Come vi abbiamo raccontato, il centrocampista Andrea Poli ha deciso di trasferirsi in Turchia. E’ ufficiale il suo approdo all’Antalyaspor, ecco il comunicato del club turco: “Per l’Antalyaspor ha firmato il calciatore italiano Andrea Poli. Il 31enne, arrivato ieri ad Antalya, una volta superato il controllo sanitario, ha firmato oggi il contratto che lo legherà al club per i prossimi tre anni”.

🖋 Fraport TAV Antalyasporumuz, Andrea Poli ile sözleşme imzaladı. 🖇 https://t.co/dNKvHHfJn1 pic.twitter.com/J2UOSfT4kp — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 22, 2021

FOTO: Twitter Antalyaspor