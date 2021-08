Il retroscena: Zappacosta, le visite programmate a Firenze e l’Atalanta, ecco tutta la verità

Davide Zappacosta e la Fiorentina: vi confermiamo quanto raccontato in mattinata, ovvero che i viola avevano organizzato le visite per domani, dopo il via libera dato a Pol Lirola che sta per raggiungere l’Olympique Marsiglia. L’accordo era per il prestito oneroso da circa un milione con diritto di riscatto per altri 5 o 6 milioni. Ieri sera Zappacosta aveva dato il via libera, espresso una preferenza ai viola rispetto all’Atalanta che lo ha sempre cercato. Sull’esterno destra della Dea sono stati fatti almeno tre o quattro nomi (non da noi) nell’ultimo mese. Ma fino alle firme può sempre succedere di tutto, infatti nel tardo pomeriggio Percassi, anche in virtù degli ottimi rapporti con il Chelsea, ha rilanciato mettendo sul tavolo la cifra necessaria (più dei famosi 6-7 milioni) per chiudere l’operazione. E ovviamente i Blues hanno detto sì. Ora la palla passa a Zappacosta che aveva dato la parola alla Fiorentina, quindi conviene aspettare la fine delle partite e magari la giornata di domani. A questo punto anche i Viola potrebbero decidere di fare l’operazione a titolo definitivo, in quel caso sarebbe poi Zappacosta (che, ripetiamo, stamattina aveva concordato le visite per domani) a prendere la decisione definitiva.

Foto: Instagram personale Zappacosta