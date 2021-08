Lirola-OM: dalla svolta del 14 agosto alla dirittura d’arrivo

Pol Lirola-OM: una trattativa sbloccata già il 14 agosto, una precisa volontà del terzino spagnolo che avrebbe voluto esclusivamente tornare a Marsiglia. Andrà esattamente così, anche ieri vi abbiamo raccontato che la Fiorentina aveva accettato un’offerta di 13 milioni, in modo da accontentare lo stesso Lirola che nei giorni scorsi era tornato anche in Francia e sperava di restarci. Poi è rientrato a Firenze per qualche giorno, ma il via libera era assolutamente scontato dopo quanto accaduto recentemente. Adesso la Fiorentina si prepara a formalizzare l’arrivo di Zappacosta, come anticipato ieri.

Foto: Twitter OM