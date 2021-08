Esclusiva: Zappacosta alla Fiorentina, accordo con il Chelsea

Davide Zappacosta sarà il nuovo esterno destro della Fiorentina. Confermata la nostra esclusiva del 16 agosto quando vi parlammo di svolta imminente malgrado il tentativo dell’Atalanta. Zappacosta ha un contratto in scadenza con il Chelsea, ma verrà esercitata l’opzione che permette di prolungare fino al 2023. Esattamente la stessa cosa fatta con Bakayoko pronto a tornare al Milan. La Fiorentina ha accordo totale con i Blues e con il diretto interessato, metterà Zappacosta a disposizione di Italiano con l’intenzione di aprire un ciclo. L’affare verrà formalizzato dopo il trasferimento di Pol Lirola all’OM per 13 milioni: l’esterno è ancora a Firenze ma nelle prossime ore raggiungerà Marsiglia. La famosa staffetta Lirola-Zappacosta, ma per lo spagnolo era già tutto chiaro prima di Ferragosto.

Foto: Instagram Zappacosta