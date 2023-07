Il retroscena: Sow, non c’entra Sarri. La ricostruzione delle ultime 24 ore

Ieri sera vi abbiamo raccontato che la Lazio aveva la documentazione pronta per Djibril Sow. E confermiamo. La documentazione è pronta, controfirmata dall’Eintracht Franconforte, la cifra pattuita – come vi abbiamo anticipato martedì – di 15-16 milioni bonus compresi, gli accordi su ingaggio e commissioni. Quindi a noi non risulta che ci siano stati intoppi legati alle commissioni, che ci siano stati blitz risolutivi del Siviglia, magari interessato, che ci sia un gioco al rialzo. A noi risulta soltanto che, dopo l’avallo del suo agente, Sow abbia chiesto qualche ora per riflettere. Ufficialmente perché si tratta di dover lasciare la Germania dopo 4 anni, ufficiosamente possono esserci mille altre scrupoli personali. Sow ha promesso una risposta prestissimo, la Lazio ha tutto pronto, le storie di mercato vivono di queste situazioni fino a quando non si firma. Una cosa possiamo escludere al 100%: non esiste che Sow abbia chiesto di parlare con Sarri per decidere, si tratta di un autentico sforzo di fantasia, ma fantasia vera. E i motivi sono due: l’offerta è stata fatta e accettata, non c’è da spiegare chissà cosa; Sarri ha memorizzato il possibile arrivo dello specialista svizzero e non rientra nelle sue caratteristiche – da sempre – di dover convincere o meno un calciatore. La Lazio aspetta dopo aver fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare.

Foto: Instagram Sow