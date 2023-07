Esclusiva: Sow alla Lazio, conferme totali! La tempistica

Djibril Sow alla Lazio è un affare ormai in dirittura di arrivo. Assolutamente confermata l’anticipazione di poco fa, c’è il via libera dell’Eintracht Francoforte, la Lazio ha battuto la concorrenza di due club inglesi, fondamentale la volontà del centrocampista svizzero. È un’operazione da circa 15 milioni, i due club si organizzeranno nelle prossime ore per lo scambio dei documenti e per permettere a Sow di raggiungere la Capitale. Pronto un contratto quinquennale.

Foto: Instagram Sow