Sow-Lazio, la documentazione sta per essere ultimata. Le altre mosse

Una cosa è sicura: l’unica notizia certificata delle ultime 72 ore sulla Lazio è quella che vi abbiamo anticipato ieri prima dell’ora di cena. E che poi è stata confermata da tutte le altre fonti. Djibril Sow è un’operazione ormai chiusa, si sta preparando la documentazione in modo da permettersi al centrocampista in uscita dall’Eintracht di arrivare in Italia per le visite. Tutte le altre cose sono un punto di domanda, situazioni che cambiano ogni tre ore. La decisione di stamattina di rendere comunitari gli inglesi sulla carta dovrebbe portare a un’accelerata per Hudson-Odoi. Il diretto interessato ha aspetto, non ci sono dubbi di carattere fisico, è la Lazio che vuole prendere tempo. E non sappiamo per quanto tempo l’esterno offensivo aspetterà, avendo il Fulham è un altro club sulle sue tracce. Il posto da extracomunitario potrebbe essere occupato da Zakharyan, ma la Lazio riflette e la concorrenza non manca. A conferma che non c’erano accelerate in corso, ma assoluto gradimento. Può entrare un nome come Samardzic che appartiene a quella famosa lista a caccia dell’erede di Milinkovic-Savic? Tutto è possibile, ma per per il momento Sow più Castellanos, le uniche certezze raccontate in anticipo.

Foto: Instagram Sow