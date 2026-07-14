Il retroscena: Roma, tutta la verità su Summerville. E quella su Tzolis

14/07/2026 | 23:59:22

Cerchiamo di ricostruire la situazione Roma. I tavoli principali sono tre: Moreira e Garnacho entrambi proprietà del Chelsea (l’esterno gioca nello Strasburgo) e Tresoldi come alternativa a Malen. Per Garnacho la Roma si è messa in stand-by, aspettando di capire gli sviluppi per Summerville . Il ritorno in pista per l’olandese va letto così: il momentaneo naufragio delle trattative con qualche club inglese (in testa il Manchester United che lo ha seguito a lungo) ha portato a una nuova proposta fatta alla Roma nel tardo pomeriggio di ieri. E nell’incontro di stamattina (non a Trigoria) è stato ribadito il gradimento della Roma. A condizioni chiare: cartellino sostenibile, non superiore ai 40 milioni (ma vedremo) e ingaggio da 4-4,5 milioni a stagione. C’è concorrenza, quindi serve molta prudenza anche se il profilo intriga moltissimo. Gli intermediari italiani con molta confusione (gli stessi che avevano portato due o tra stranieri alla Cremonese la scorsa estate, operazioni tecnicamente fallimentari) lo hanno riproposto al club giallorosso. L’agenzia è quella di Malen, sorpresa dello scorso gennaio. Alla Roma il classe 2001 piace da sempre, uno dei pochissimi nomi davvero nel mirino e anticipato già il 23 maggio. Gli stessi intermediari ne hanno approfittato per proporre alla Roma Christos Tzolis, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Club Bruges. Ma sono stati nuovamente respinti, alla Roma non interessa. Per Summerville dipenderà dalle condizioni, non semplicissime. I tavoli giallorossi di mercato restano tre con l’olandese mina vagante…

foto ig summerville