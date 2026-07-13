La Roma resta su tre tavoli: Moreira, Garnacho e Tresoldi. E torna di moda Summerville

13/07/2026 | 23:40:55

La Roma è convinta di poter andare fino in fondo per Alejandro Garnacho, strappando una formula che magari possa convincere il Chelsea a liberarlo. Non obbligatoriamente un cartellino a titolo definitivo, ma anche un prestito tra diritto e obbligo (ne abbiamo già parlato ) che non sia un manifesto alla rigidità. Il fatto che con lo Strasburgo (proprietà Chelsea) ci sia un discorso per Diego Moreira (altro grande obiettivo Roma) può aiutare non poco. Garnacho era una supposizione diventata sempre più notizie. Le notizie sono quando si mette in moto la macchina, com’è accaduto da oltre dieci giorni con approcci ufficiali nei riguardi del club proprietario del cartellino. Altrimenti si rischia di andare nel delirio di ogni tipo. E da quando Garnacho è diventato un discorso con il coinvolgimento del Chelsea ne abbiamo parlato com’è giusto che fosse. Il resto era fuffa. Adess sarà importante entrare nel vivo. Per la Roma non è una cosa da fine mercato per via della formula, anzi. E la vicenda andrà seguirà con molto attenzione. Una cosa: le supposizioni su Martinelli oggi sono purissime fantasie, parlarne significa non conoscere il mercato. Oppure aggiungere un altro nome (ne hanno fatti una trentina …) senza senso per ingaggio, contratto in scadenza del fortissimo esterno Arsenal e prospettive. Su Tresoldi la Roma continua a lavorarci, ci vuole pazienza ma l’obiettivo è concreto e il diretto interessato per ora aspetta. Moreira-Garnacho-Tresoldi sono i tre nomi ormai sdoganati e di dominio pubblico, la Roma resta su quei tre tavoli. Ma torna di moda Crysencio Summerville, in uscita dal West Ham, nome che abbiamo segnalato quasi 50 giorni fa. Riproposto da un intermediario perché altre trattative sono fin qui naufragate. Alla Roma piace molto e i contatti sono stati riavviati.

foto insta chelsea