Roma, il focus resta su Garnacho e Tresoldi. La verità su Diego Moreira

10/07/2026 | 23:35:20

Tra tanti nomi fa (diversi senza troppi riscontri), il focus della Roma resta su Alejandro Garnacho e Nicolò Tresoldi. C’è concorrenza, certo, ma il gradimento è totale e i lavori sono in corso. Su Garnacho ci fa piacere che il suo profilo sia stato accostato da qualche giorno ai giallorossi anche da chi ignorava la semplice ipotesi, possiamo aggiungere che l’apertura del classe 2004 è totale. Subito dopo questo weekend sarà importante memorizzare diverse cose, intanto chiariamo che il Chelsea non lo ha pagato 60 milioni e neanche 50 per prelevarlo dal Manchester United. Sulla formula inutile disquisire: la Roma aspetterà e deciderà, per ora nulla ha escluso. E quindi la traccia va seguita, con la prudenza che serve in situazioni del genere ma anche con il totale gradimento. Il discorso vale per Tresoldi che piace ad almeno un altro paio di club, ma la Roma è in corsa. Difficile pensare a sviluppi immediati per Diego Moreira, esterno sinistro basso dello Strasburgo, un 2004 belga di grande qualità. Non perché non piaccia, anzi, ma perché viaggiamo dai 40 milioni in su e la Roma ha la necessità di prendere gli esterni offensivi. Alla Roma, come già raccontato, piace ma bisogna aspettare.

Foto: Instagram Chelsea