Il retroscena: Muriel aspetta la decisione della Roma. E Mourinho ora ha fretta

Luis Muriel spera di andare alla Roma. Per la verità lo spera dalla scorsa estate, più di un anno fa (era luglio) c’erano stati contatti. E a gennaio anche, avevamo aggiunto che sarebbe stata una pista per quest’estate. Una settimana fa per Muriel c’era stato un sondaggio del Fenerbahce, esattamente come il colombiano era stato cercato dagli Emirati Arabi. Ma Muriel vuole aspettare, i contatti con l’Atalanta ci sono stati e anche diretti tra le due società. Su Zapata, almeno finora, nessuna trattativa diretta con la Roma. Mourinho aspetta novità, la trattativa per Marcos Leonardo è in una fase stagnante, per Arnautovic il Bologna per ora resiste. A centrocampo il nome resta quello di Renato Sanches aspettando l’apertura sulla formula del Paris Saint-Germain. Per la difesa, bisogna sostituire Ibanez, il nome segnalato nel pomeriggio da Relevo è Solet del Salisburgo che ha però una valutazione alta.

Foto: Twitter Atalanta