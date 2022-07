Esclusiva: Roma, sondaggio per Muriel

L’uscita di Zaniolo, corteggiato dalla Juve, condiziona il mercato della Roma. Ma nel frattempo il club giallorosso sta facendo alcuni sondaggi. L’ultimo, a sorpresa, ieri ed emerso poche ora fa. Nel corso di un incontro con l’Atalanta, la Roma si è informata su Pasalic ma ha chiesto anche notizie su Luis Muriel. Un profilo che piace, oltretutto la possibilità che il colombiano vada via in virtù di un contratto non lungo. E dall’eventuale uscita di uno tra Zapata e Muriel dipenderà il mercato dell’Atalanta che non a caso ha tenuto in stand-by Pinamonti, che è stato un obiettivo concreto e che può tornare a esserlo se uscisse un attaccante.

Foto: Twitter Atalanta