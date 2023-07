Esclusiva: anche Muriel sul mercato, c’è una pista araba

L’Atalanta aspetta Luis Muriel in ritiro, ma anche per il colombiano ci sono sirene di mercato. Sta per arrivare un’offerta dall’Arabia, un classico su questi schermi. E se ci fossero le condizioni giuste, l’attaccante (sondato nelle ultime sessioni anche dalla Roma) valuterebbe la proposta con attenzione. Siamo in una fase embrionale che si può sviluppare presto, Muriel può salutare l’Atalanta dopo tanti anni.

Foto: twitter Atalanta