Il retroscena: Morata, la differenza tra Inter, Juve, Roma e Milan oggi

Alvaro Morata può tornare in Serie A, ma alle condizioni dell’Atletico Madrid. Le condizioni sono 20 milioni, forse qualcosa in più, i soldi della clausola. E sulla clausola è stata fatta confusione, come se i prezzi fossero di saldo. Non è così. L’Inter vorrebbe chiudere, ma deve aumentare di 5 milioni rispetto ai 15 che ha già offerto: per il momento aspetta, ma la situazione è da monitorare. La Juve potrebbe essere la mina vagante, dopo il sondaggio a sorpresa che abbiamo raccontato ieri mattina, ma prima deve chiudere alcune cessioni. La Roma deve fare i conti con Mourinho, che preferisce nettamente Morata a Scamacca, e che non ha per ora la possibilità di chiudere. Il Milan? Ha sondato e si è fermato, per il momento sono altre le priorità (Musah è caldo, Taremi avanza, Danjuma intriga). L’Atletico Madrid terrebbe Morata, ma è pronto a sacrificarlo, sapendo che l’attaccante tornerebbe volentieri in Italia anche per motivi personali. E anche per questo ha detto fin qui no a qualsiasi proposta proveniente dall’Arabia. Un’ultima cosa sull’Inter: oggi Scamacca e Zapata non solo in lista, Balogun resta il sogno più costoso, Beto (accostato nel pomeriggio da qualche fonte) un profilo fin qui non approfondito.

Foto: Instagram Morata