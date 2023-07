Esclusiva: Morata e il ritorno in Italia, tutta la verità

Alvaro Morata ha dato completa apertura al suo ritorno in Italia, senza fare distinzioni di club. Questa è la situazione aggiornata: la clausola è di 20 milioni abbondanti, non di 10 o 11 e su questo non si discute. Nelle ultime ore, dopo i sondaggi che abbiamo raccontato ieri, è scesa in campo l’Inter in modo serio e ha offerto 15 milioni. Balogun piace, ma teniamo conto che il prezzo del cartellino è più che raddoppiato rispetto ai 20 milioni che servono per lo specialista spagnolo. Morata ha aperto completamente all’Inter, ma l’Atletico Madrid vuole la clausola, tiene molto all’attaccante e non vuole fare sconti. Chi sta sgommando per Morata è Mourinho, per lo Special One è una priorità, senza chiudere a Scamacca (il massimo sarebbe avere due attaccanti), ma per la Roma vale oggi lo stesso discorso: 20 milioni. E per il momento tutto fermo. La Juve ha fatto un sondaggio vero ieri e potrebbe essere una candidata se completasse qualche cessione nei prossimi giorni e se Morata fosse ancora libero. Il Milan per ora si è fermato, vale lo stesso discorso: servono circa 20 milioni cash, almeno per oggi la posizione dell’Atletico Madrid non cambia.

Foto: Instagram Morata