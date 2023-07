Esclusiva: Morata, in giornata sondaggi di Juve e Inter. Per Mourinho è un chiodo fisso

Alvaro Morata alla Juve: ieri mattina c’è stato un sondaggio, ve lo abbiamo raccontato, per l’attaccante in uscita dall’AtleticoMadrid. Possiamo aggiungere che c’è stata un’apertura. Aggiungiamo anche che la Juve potrebbe prendere due attaccanti se uscisse Vlahovic, fermo restando che la clamorosa iniziativa dei tifosi del PSG dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi con l’attaccante è un fatto di cronaca che non va trascurato. Anche l’Inter in serata ha avuto contatti approfonditi con l’entourage: i nerazzurri stanno valutando altre opzioni, Balogun in testa perché è un profilo che intriga molto, ma su Morata in serata si sono informati nei dettagli. Tuttavia per Mourinho il chiodo fisso è proprio Morata, il primo della sua lista, la priorità assoluta (il gradimento per Scamacca c’è, ma Morata è il preferito). E il grande rapporto con Dybala nelle strategie giallorosse potrebbe essere un aspetto da non trascurare. Bella volata per il corteggiatissimo Morata.

foto: Instagram Atletico