Il retroscena: Milan, via libera del fondo per una punta. Scamacca piace da un anno. E ci sono altri due club

L’infortunio diporterà ila cambiare alcune strategie di mercato. La speranza è quella di riavere il gigante svedese tra tre settimane e non di più, ma se prima il club rossonero pensava vagamente a un profilo per l’attacco, ora sta approfondendo l’argomento. E nelle ultime ore c’è stato il via libera del fondo anche per una punta, non soltanto per un difensore (in quest’ordine). Via libera se si dovesse presentare un’occasione ritenuta molto interessante. Un profilo che piace molto è quello di, classe 1999, non soltanto perché stava per fare gol ai rossoneri in rovesciata nella recente gara di Marassi (decisivo Donnarumma). Come vi avevamo svelato, il Milan aveva sondato a sorpresa alla fine del mercato invernale di un anno fa (anche l’Inter si era interessata) e poi lo scorso giugno , quando sembrava imminente la svolta Rangnick fortunatamente poi non andata in porto. Scamacca è di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa, la valutazione è di circa 20 milioni, quindi l’ultima parola sarà di Preziosi in un momento particolarmente delicato della stagione con la squadra in piena bagarre salvezza e fresca di cambio in panchina (Ballardini al posto di Maran).Il Genoa deciderà più avanti, potrebbe accettare una proposta con una contropartita tecnica come decidere di tenere Scamacca. Ma di sicuro il Milan cercherà di privilegiare un profilo giovane, per il presente e per il futuro con tutto il rispetto per alcuni nomi fatti negli ultimi giorni. Il classe ‘99 è stato promosso dall’area scouting rossonera, in modo incondizionato e le sue qualità sono fuori discussione. Poi ci sta che l’emergenza possa portarti a fare scelte diverse, ma la filosofia del club non cambia. Occhio agli altri club che vorrebbero provarci già per gennaio: Scamacca piace alla Fiorentina, ma anche alla Roma (new entry, l’attaccante è cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse). Il Milan starà molto attento a tutte le evoluzioni.