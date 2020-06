Esclusiva: Scamacca, il Milan continua ad apprezzarlo. A gennaio…

Gianluca Scamacca è uno dei talenti del calcio italiano. Strano, per non dire assurdo, che l’Ascoli lo abbia lasciato in panchina contro la Cremonese, utilizzandolo soltanto nel secondo tempo. Classe 1999, attaccante dalle grandi qualità tecniche e con un fisico di assoluto rilievo, Scamacca tornerà al Sassuolo per fine prestito nella speranza che la stagione dell’Ascoli regali almeno la salvezza, dopo le ultime e superficiali decisioni del patron Pulcinelli. Scamacca avrà grande mercato: lo scorso febbraio vi avevamo raccontato che l’Inter ci aveva seriamente provato e che nelle ultime ore della sessione invernale anche il Milan era uscito allo scoperto. Proprio il Milan ha continuato a seguirlo e ad apprezzarlo (molto): Scamacca resta in lista e potrebbe essere una delle mosse del nuovo corso affidato a Rangnick e che punterà sui giovani (all’estero ma non solo) di grandi qualità. Scamacca di sicuro le ha…

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo