Il retroscena: Scamacca, quel tentativo dell’Inter a due ore dallo stop. E piace anche al Milan

Gianluca Scamacca è un attaccante che piace. Lo ha memorizzato in questa sessione di mercato con il concreto interesse del Benfica che era arrivato a offrire 10 milioni. Ricordiamo che l’attaccante, che ha appena compiuto 21 anni, è in prestito all’Ascoli ma è di proprietà del Sassuolo. Ma c’è di più: nelle ultime ore di mercato, esattamente alle 18 di venerdì, c’era stato un sondaggio convinto da parte dell’Inter, che lo apprezza non poco, in precedenza si era informato anche il Milan. Il club nerazzurro aveva provato a imbastire una trattativa, comunque nell’impossibilità di arrivare a una soluzione anche perché si tratta una pedina fondamentale per le ambizioni dell’Ascoli. Di sicuro è un discorso inviato all’estate: Scamacca piace anche alla big.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo