Il retroscena: Milan-Dani Olmo da subito, si può. Ma dipende da Suso (che vuole la Spagna)

Dani Olmo può lasciare subito la Dinamo Zagabria. La conferma è arrivata nelle scorse ore direttamente dal tecnico Nenad Bjelica, che ai microfoni di 24sata.hr ha confessato: “Olmo non giocherà domani. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, non vogliamo prenderci nessun rischio”. E tra le tante squadre interessate al gioiello spagnolo classe 1998, come vi abbiamo raccontato, c’è anche il Milan che ci stava pensando per luglio ma che potrebbe anche anticipare l’operazione qualora ve ne fossero le condizioni. Da cosa dipende? Sostanzialmente da una cosa sola: l’uscita di Suso. In giornata ci sono stati contatti con il Siviglia (è un pallino di Monchi) e il Valencia (come anticipatovi), sullo sfondo l’Atletico Madrid. Suso piace anche alla Roma (i giallorossi seguono da tempo anche Shaqiri, che però guadagno tanto), una storia che va avanti da tempo ma che per ora è bloccata. Anche perché la volontà dello spagnolo è quella di tornare in patria: il Milan lo sa bene e aspetta le evoluzioni sul fronte iberico prima di entrare in scena per Dani Olmo. Sul taccuino dei rossoneri c’è da tempo anche il nome di Under, per ora trattenuto dalla Roma, a maggior ragione dopo la trattativa saltata per Politano.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020