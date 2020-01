Esclusiva: Tre offerte spagnole per Suso. Ma non convince per la formula

Occhio alla Spagna. Suso non convince in Italia ma ha grandi estimatori nella Liga. Non le tre big, comunque nelle ultime ore ci sono stati sondaggi di Valencia, Siviglia e Getafe. Ma al momento non convince la formula, prestito oneroso con diritto di riscatto, il Milan vuole monetizzare e chiede l’obbligo. Alla Roma piace ma per ora non ci sono tracce di un possibile scambio con Under.

Foto: Twitter ufficiale Milan