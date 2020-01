Il retroscena: Suso-Milan, 48 ore importanti. Piace Carrasco. Dani Olmo, per ora nessuna conferma

Le prossime 48 ore saranno molto importanti per il futuro di Suso. Ieri vi abbiamo svelato che per lo spagnolo del Milan si sono fatti avanti l’Atletico Madrid e il Siviglia, in settimana è previsto un vertice con Raiola per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Occhio dunque alla situazione Suso, sempre più ai margini del Milan e che oggi preferisce le piste spagnole. Nel frattempo il club rossonero sonda il mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo: un profilo che intriga è quello di Yannick Carrasco, belga classe ’93, attualmente in forza al Dalian Yifang e che ha tanto mercato. L’ex Atletico in Cina guadagna tanto, ma ha più volte manifestato l’intenzione di tornare in Europa e l’Italia è una destinazione gradita. Al Milan piace anche Under, una storia che va avanti da tempo e che coinvolgeva Suso, ma per il momento la Roma non vuole privarsi del turco. Capitolo Dani Olmo: nelle ultime ore il quotidiano croato Sportske Novosti ha annunciato un’offerta del club rossonero alla Dinamo Zagabria da 30 milioni, con il giocatore e il suo agente che starebbero spingendo per volare a Milano. Ma, in base alle informazioni in nostro possesso, per ora non ci sono conferme sulla trattativa per Dani Olmo.

Foto: sito ufficiale Milan