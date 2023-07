Il retroscena: Lukaku aspettava e aspetta la Juve. Il coinvolgimento di Vlahovic

A utti quelli che pensano a Dusan Vlahovic incedibile e intoccabile in casa Juve consigliamo di non avere troppo certezze. Vlahovic è sul mercato, non da oggi. A tutti quelli che hanno creduto alle parole di Lukaku ieri, rilanciandole, consigliamo di prendere le distanze. Lukaku aspetta la Juve, come anticipato giusto una settimana fa e ribadito giovedì scorso. Ieri Romelu ha voluto andare di bluff, lui nulla decide fino a quando la Juve gli dirà “aspettaci”. E ci sono possibilità senza intatte che venga accontentato. Ieri mattina il “Corriere dello Sport” ha aperto con la possibilità di un inserimento di Vlahovic nella trattativa. A noi risultano tre cose: a) fino allo scorso luglio Dusan non era nei piani del Chelsea; b) lui spera ancora di andare al PSG, aveva già raggiunto un accordo da 9 milioni di ingaggio per giocare la Champions; c) per chiudere l’operazione-scambio la Juve chiederebbe un conguaglio tra 45 e 50 milioni (considerato che per i Blues la valutazione di Lukaku è 40). Riepilogando: Lukaku è sempre più nei radar della Juve, Vlahovic la pedina da sacrificare. A meno di retromarce che almeno oggi (il mercato cambia ogni giorno) non hanno motivo di esistere, la situazione è caldissima.

Foto: twitter Inter