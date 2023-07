Il retroscena: Lukaku, altri contatti diretti con la Juve. E Kessie apre

Nelle ultime 24 ore Romelu Lukaku ha avuto altri contatti diretti con la Juventus. E la Juve gli ha chiesto di aspettare ancora e di prendere tempi dinanzi alle pressanti richieste dell’Al-Hilal. Il Chelsea vorrebbe fare cassa, Lukaku vuole aspettare ancora la Juve. Non lo farà all’infinito, ma per adesso sì perché qualcosa deve cambiare sul fronte Vlahovic: quest’ultimo spinge per andare al Paris Saint-Germain comunque all’interno di un domino per gli attaccanti che può cambiare ogni giorno. Il piano B della Juve è Jonathan David, comunque apprezzato, il piano A resta Lukaku. E per il centrocampo obiettivo sempre più focalizzato su Franck Kessie: il Barcellona ha aperto, l’ivoriano ha preso ancora tempo ma sta aprendo al trasferimento alla Juve. Prima le uscite, saranno giorni caldi. E la Juve aveva programmato per agosto l’irruzione sul mercato in entrata.

Foto: Instagram Inter