Il retroscena: Chelsea-Juve, contatti fitti per Lukaku. La richiesta dei Blues

Romelu Lukaku vive giorni di attesa che potrebbero trasformarsi presto in una scelta definitiva. Lui aspetta la Juve, continua ad aspettare, ha risposto sempre picche alle sollecitazioni dall’Arabia Saudita, in modo particolare ci riferiamo all’Al Hilal. I contatti tra i Blues e il club juventino sono fitti, ci sono stati anche in giornata, il Chelsea ha chiesto di accelerare perché vuole risolvere definitivamente la vicenda Lukaku. La Juve ha risposto che cercherà di forzare i tempi, il tutto è collegato alla cessione di Dusan Vlahovic che probabilmente lascerà Torino. Ricordiamo che Lukaku è la prima scelta di Allegri, in questo momento ha resistito a qualsiasi tipo di proposta perché convinto che la Juve, prima o poi, andrà a dama. Romelu non aspetterà a vita, il Chelsea è impaziente, i contatti di queste ultime ore lo dimostrano, ma non potrà passare troppo tempo.

Foto: Instagram Inter